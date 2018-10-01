Роскосмос рассматривает версию повреждения "Союза МС-09" на борту МКС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в "Союзе МС-09" его повреждение на борту МКС кем-то из членов экипажа. Об этом сообщил в эфире Первого канала исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Мы рассматриваем вариант, что это было сделано на борту", - отметил Крикалев. Он подчеркнул, что это одна из версий. Крикалев добавил, что в то же время комиссии Роскосмоса, расследующей причины нештатной ситуации, трудно представить, что это было сделано в полете. Вероятность повреждения "Союза" в космосе Крикалев оценил как 50 на 50.

По словам исполнительного директор Роскосмоса, также рассматривается возможность повреждение корабля на Земле. В обоих случаях исследуется как преднамеренные [действия], так и случайный вариант повреждения корабля.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" - воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ситуация с расследованием инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отмечал, что в расследовании участвуют "компетентные органы".