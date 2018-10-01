Рогозин заявил, что у Роскосмоса появились проблемы в сотрудничестве с NASA

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос испытывает проблемы во взаимодействии с NASA, которые возникли под влиянием определенных кругов, диктующих условия американскому агентству. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмса Дмитрий Рогозин.

"Проблемы с NASA, безусловно, появились, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют им определенные условия", - сказал он.

Рогозин добавил, что знает людей из NASA, которые жалуются на огромное давление, которое на них оказывается со стороны оголтелых русофобов. "Для них потеря Роскосмоса в качестве партнера - это смертельно", - указал глава госкорпорации.