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Рогозин: Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран

Так глава Роскосмоса прокомментировал сообщения о якобы использовании российских спутников-инспекторов для повреждения других аппаратов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран Об этом заявил в эфире Первого канала глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о якобы использовании российских спутников-инспекторов для повреждения других аппаратов.

"Да, такие машины могут быть использованы как манипуляторы для повреждения аппаратов, но мы такими вещами не занимаемся", - сказал Рогозин.

Он также сообщил, что спутники-инспекторы рассматриваются Роскосмосом, как средство "лечения" космических аппаратов на орбите, и такие спутники будут появляться. По его оценке, через 10-15 лет вся группировка российских спутников будет отремонтирована с помощью подобных аппаратов.

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