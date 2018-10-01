Рогозин: Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия не использует спутники для повреждения космических аппаратов других стран Об этом заявил в эфире Первого канала глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о якобы использовании российских спутников-инспекторов для повреждения других аппаратов.

"Да, такие машины могут быть использованы как манипуляторы для повреждения аппаратов, но мы такими вещами не занимаемся", - сказал Рогозин.

Он также сообщил, что спутники-инспекторы рассматриваются Роскосмосом, как средство "лечения" космических аппаратов на орбите, и такие спутники будут появляться. По его оценке, через 10-15 лет вся группировка российских спутников будет отремонтирована с помощью подобных аппаратов.