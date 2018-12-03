Космический состав. Кто летит на МКС?

ТАСС — о том, что известно об основном экипаже пилотируемого корабля "Союз МС-11", который 3 декабря отправится на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур

Экипаж очередной экспедиции (МКС-58/59) был утвержден государственной комиссии на космодроме Байконур 2 декабря. В ноябре основной и дублирующий экипажи прошли все тренировки и успешно сдали экзамены в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.

19 ноября комиссия по пилотируемым полетам под председательством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина одобрила проведение пуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" 3 декабря с космодрома Байконур. Новый состав отправится на МКС по "короткой" схеме полета, то есть долетит до станции за шесть часов. В основной экипаж "Союза" включены: космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак соответственно. Их дублеры — Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня. Индикаторами невесомости для экипажа при старте "Союза" будут служить три плюшевые игрушки, в том числе дракон и эльф. Накануне старта на пресс-конференции на космодроме Байконур Олег Кононенко сообщил, что экипаж новой экспедиции абсолютно уверен в надежности ракеты "Союз-ФГ" и корабля "Союз МС-11". Космонавты отрабатывают на тренировках возможные нештатные ситуации и понимают, что могут столкнуться с ними в реальности Перенос из-за аварии Старт этой экспедиции планировался на конец текущего года, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря. Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика. На борту "Союза МС-10", направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения "Союза". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.

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При этом Кононенко, Макклейн и Сен-Жак были дублерами у экипажа, который отправился на МКС в июне и сейчас находится на станции (космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст). Кроме того, Кононенко и Сен-Жак дублировали Овчинина и Хейга при запуске 11 октября. Самым опытным из основного экипажа считается Кононенко, который отправится на МКС в четвертый раз, Макклейн и Сен-Жак пока не имеют опыта космических полетов. Из дублеров самым опытным является Скворцов, у которого уже два полета. Пармитано был на станции один раз, Морган — пока ни разу. Кстати, так как Кононенко является командиром отряда космонавтов Роскосмоса, то, пока он будет находиться на МКС, его обязанности в ЦПК будут возложены на кого-то другого. Подробнее о новом экипаже МКС-58/59 Олег Кононенко — командир корабля "Союз МС-11". Командир отряда космонавтов Роскосмоса, 473-й космонавт мира, 102-й космонавт РФ. Герой России, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, медалью "За заслуги в освоении космоса".

Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу (Туркменистан). В 1988 году окончил Харьковский авиационный институт имени Н.Е. Жуковского по специальности "Двигатели летательных аппаратов" с присвоением квалификации "инженер-механик". После окончания института работал в Центральном специализированном конструкторском бюро Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" в Самаре (нынешнее название — РКЦ "Прогресс", предприятие-изготовитель ракет-носителей "Союз"), где прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей.

Олег Кононенко и Антон Шкаплеров во время выхода в открытый космос, 16 февраля 2012 года © NASA

Карьеру космонавта он начал в 1996-м и в итоге занял место в основном экипаже очередной экспедиции на МКС. Первый космический полет состоялся с 8 апреля по 24 октября 2008 года. Во время этого полета выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 16 минут. Второй полет на станцию Кононенко совершил с 21 декабря 2011 года по 1 июля 2012 года. В ходе полета выполнил выход в открытый космос длительностью 6 часов 15 минут. Третий полет — с 23 июля по 1 декабря 2015 года. Давид Сен-Жак — бортинженер корабля "Союз МС-11", астронавт Канадского космического агентства.

Сен-Жак родился 6 января 1970 года в канадском городе Квебек-Сити. В 1993-м получил степень бакалавра технических наук в области физики в Политехническом институте Монреаля. Спустя пять лет стал кандидатом наук в области астрофизики в Кембриджском университете в Великобритании. В 2005-м получает диплом врача в канадском Университете Лаваля. Через два года Сен-Жак окончил ординатуру в области семейной медицины в Университете Макгилла (Монреаль, Канада), где специализировался на методах оказания первичной медпомощи в районах, отдаленных от медицинских учреждений. До участия в канадской космической программе он работал врачом и биомедицинским инженером, а также проектировал научное оборудование для телескопов.

Давид Сен-Жак во время установки ракеты-носителя "Союз-ФГ" на стартовый комплекс космодрома Байконур, 9 октября 2018 года © Алексей Филиппов/РИА Новости/POOL/ТАСС

Сен-Жак прошел отбор в Канадское космическое агентство в мае 2009 года. В 2011-м закончил курс общекосмической подготовки, которая включала в себя занятия по научным и техническим дисциплинам, интенсивные инструктажи по системам МКС, выходам в открытый космос, робототехнике, полеты на тренировочном самолете Т-38, изучение русского языка, подготовку к зимнему выживанию, а также выживанию на воде и в пустынной местности.

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После этого он работал как астронавт поддержки 35/36-й экспедиции на МКС, затем — оператором голосовой связи с экипажем МКС-38. В последнее время являлся инструктором по голосовой связи и обеспечивал поддержку операций кораблей посещения в отделе интеграции МКС при офисе астронавтов NASA. Сен-Жак награжден множеством медалей, является членом различных научных организаций и пожизненным членом Кембриджского философского общества. Канадский астронавт увлекается альпинизмом, лыжами, парусным и велоспортом. Имеет лицензию пилота многомоторных самолетов коммерческих авиалиний и допуск на полеты по приборам. Кроме того, он является дайвером, имеющим лицензию на работу с усовершенствованным водолазным снаряжением. При этом владеет разговорным русским, японским и испанским языками. Энн Макклейн — второй бортинженер корабля "Союз МС-11", подполковник Сухопутных войск США, астронавт NASA.

Макклейн родилась 7 июня 1977 года в городе Спокане (штат Вашингтон). В 1997-м там же окончила частную католическую школу Гонзага. В 2002 году получила степень бакалавра наук в области теоретической механики и авиационной техники в Военной академии США в Вест-Пойнте, и в том же году ей было присвоено звание офицера Сухопутных войск. В 2004-м, являясь получателем стипендии Маршалла, стала магистром наук по аэрокосмической технике в университете города Бата (Великобритания). Через год получила степень магистра наук в области международных отношений в Бристольском университете.

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Кроме того, она прошла летную подготовку и получила квалификацию пилота разведывательного ударного вертолета OH-58D Kiowa Warrior. В течение 15 месяцев участвовала в боевых действиях в Ираке (операция "Свобода Ираку"), где совершила 216 боевых вылетов и провела более 800 часов в воздухе в качестве командира корабля и командира авиационного подразделения. Позже была назначена летчиком-инструктором вертолета OH-58D. В 2012 году прошла квалификационные курсы обучения пилотированию многомоторного самолета С-12 с неизменяемой геометрией крыла, в июне 2013-го окончила школу летчиков-испытателей ВМС США. Макклейн — старший специалист армейской авиации и имеет в своем активе более 2 тысяч часов налета на 12 различных типах вертолетов и самолетов. В июне 2013 года Макклейн прошла отбор в NASA. Через два года завершила подготовку и была сертифицирована для выполнения космического полета. Она награждена многочисленными медалями и нагрудными знаками. Также входила в американскую национальную студенческую сборную команду по софтболу, была капитаном южного подразделения женской сборной США по регби. Среди ее увлечений — бег, тяжелая атлетика, игра в регби и гольф. Работа новой экспедиции В период своего пребывания на МКС новый состав выполнит множество работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоит работа с российскими грузовыми кораблями "Прогресс МС", загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57 (Прокопьев, Ауньон, Герст), а также проведение бортовых фото- и видеосъемок полета. Научные эксперименты, которые предстоит выполнить новому экипажу, будут посвящены физико-химическим процессам и материалам в условиях космоса, исследованиям Земли из космоса, изучению человеческого организма в условиях орбитального полета, биологии и биотехнологии.

Пилотируемый корабль "Союз МС-03" и грузовой корабль "Прогресс" © NASA