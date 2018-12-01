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Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре

Запуск корабля к МКС намечен на 3 декабря

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-11" установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили ТАСС в субботу в госкорпорации "Роскосмос".

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"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к Международной космической станции намечен на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 20:36 мск.

На "Союзе МС-10" к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их полет планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика. Члены экипажа - Алексей Овчинин и Ник Хейг - не пострадали, поскольку штатно сработала система аварийного спасения корабля "Союз". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.

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