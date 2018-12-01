Фирма Astrobotic перенесла планы отправки первого посадочного модуля на Луну на 2021 год

"[Фирма] Astrobotic воодушевлена тем, что на нее пал выбор в рамках программы NASA. Мы намерены вести в предстоящие недели и месяцы конкурентную борьбу за будущие заказы [космического ведомства США], касающиеся доставки грузов на Луну. Мы надеемся, что наша первая миссия будет соответствовать части первой [предназначенной для отправки на Луну] полезной нагрузки NASA", - заявил предприниматель.

Торнтон высоко оценил тот факт, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило включить Astrobotic в число коммерческих компаний, которые станут партнерами по реализации лунной программы. В четверг директор NASA Джеймс Брайденстайн торжественно огласил этот перечень, в который вошли девять фирм. Ими стали Astrobotic, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express и Orbit Beyond.

"Мы в настоящее время нацеливаемся на первый квартал 2021 года в плане [реализации] нашей первой миссии", - сказал президент фирмы, которая базируется в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Ранее предполагалось, что Astrobotic отправит свой первый посадочный модуль на естественный спутник Земли в первом квартале 2020 года.

Astrobotic разрабатывает модуль Peregrine, что в переводе на русский означает "сапсан". Масса первого груза, которой Peregrine должен доставить на Луну, составляет 35 кг. Однако аппарат может брать на борт груз массой до 265 кг. Astrobotic строит и другой модуль - Griffin, грузоподъемность которого составит не менее 500 кг, но эти работы отошли на второй план, поскольку спрос пока есть только на Peregrine.

Предполагается, что Peregrine будет выведен в космос ракетой Atlas V, оснащенной российским двигателем РД-180. Этот носитель используется консорциумом ULA, который был сформирован в свое время корпорациями Lockheed Martin и Boeing.

К настоящему времени подписано 12 контрактов на доставку различных грузов на Луну в ходе первой миссии модуля Peregrine. Среди них, к примеру, научный прибор Мексиканского космического агентства и небольшой японский луноход, которому предстоит в пункте прибытия преодолеть дистанцию в 500 м и передать на Землю видеозапись высокой четкости. Кроме того, Peregrine должен будет доставить на Луну капсулы с прахом усопших. Такие "космические похороны" примерно за $12 тыс. берется организовать одна из частных американских фирм, находящаяся в штате Калифорния.

Возвращение на Луну

В обнародованном в феврале проекте бюджета NASA на 2019 финансовый год, который начался 1 октября, говорится, что космическое ведомство планирует вместе с частными фирмами в недалеком будущем отправить на Луну несколько посадочных модулей. По замыслу нынешней администрации США, это позволит, в частности, "открыть путь для возвращения астронавтов" на Луну и "заложить фундамент проведения дальнейших исследовательских [космических] путешествий".

Созданием автоматических спускаемых аппаратов для отправки на спутник Земли в последние годы занимается в США ряд компаний.

Moon Express со штаб-квартирой на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) собиралась осуществить мягкую посадку своего аппарата на Луне в конце 2018 года, но в феврале объявила об отсрочке старта. Как сообщил основатель и президент компании Боб Ричардс, "с учетом меняющихся условий на рынке [космических услуг] и новых бюджетных запросов NASA, касающихся лунных инициатив, наш модуль совершит первый полет, вероятнее всего, в 2019 году - в 50-ю годовщину экспедиции корабля "Аполлон-11". Он имел в виду первую высадку астронавтов на Луне 20 июля 1969 года. По словам Ричардса, Moon Express, действующая в той же "весовой категории", что и Astrobotic, рассчитывает в будущем отправлять на Луну по одной миссии в год.

Гораздо более крупный модуль для доставки грузов на Луну разрабатывает компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффри Безосу, владеющему интернет-магазином Amazon. Работающие на него специалисты создают модуль Blue Moon, который, как планируется, сможет брать грузы массой около 4,5 тыс. кг.