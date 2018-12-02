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SpaceX перенесла запуск Falcon 9

В компании заявили, что это связано с необходимостью провести дополнительную проверку ракеты
© EPA/ERIK S. LESSER

ТАСС, 2 декабря. Компания SpaceX заявила о переносе запуска ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить груз для миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express на низкой околоземной орбите, с воскресенья на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительной проверки ракеты. Об этом компания сообщила в субботу в Twitter.

В компании уточнили, что запуск ракеты должен состояться с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Как отметили в SpaceX, сотрудники делают все возможное, чтобы запуск 3 декабря состоялся.

Falcon 9 - двухступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Длина (высота) эксплуатируемой версии - около 70 м, диаметр - 3,66 м, стартовая масса - до 550 т. Заявленная грузоподъемность - порядка 8,3 т на геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную. Первая ступень этой ракеты является возвращаемой, впервые ее успешно вернули на Землю в конце 2015 года.

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