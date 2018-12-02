Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

БАЙКОНУР, 2 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила экипаж очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится на орбиту на пилотируемом корабле "Союз МС-11". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

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"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак", - сказал собеседник агентства.

Дублирующий экипаж - Александр Скворцов (Роскосмос), Эндрю Морган (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства, NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

Запуск корабля к МКС намечен на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна пройти в тот же день в 20:36 мск.

Полет Кононенко, Макклейн и Сен-Жака планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" был перенесен на 3 декабря.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что инцидент произошел в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали, поскольку штатно сработала система аварийного спасения корабля "Союз". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.