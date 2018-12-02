Первый после аварии "Союза-ФГ" старт пилотируемого корабля состоится с Байконура

БАЙКОНУР /Казахстан/, 3 декабря. /ТАСС/. Экипаж новой экспедиции отправится в понедельник на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-11", сообщили ТАСС в Роскосмосе. Это будет первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.
"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 14:31 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 20:36 мск", - сказали в госкорпорации.
На МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.
За стартом ракеты будут наблюдать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (в прошлом астронавт Канадского космического агентства).
Основной и дублирующий экипажи новой экспедиции прошли все тренировки и успешно сдали экзамены в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Главная медицинская комиссия признала их годными к полету, окончательно экипажи были утверждены госкомиссией на космодроме Байконур накануне старта. Комиссия по пилотируемым полетам под председательством Рогозина также одобрила проведение пуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с новой экспедицией на МКС 3 декабря.
Самым опытным из основного экипажа является Кононенко, который отправится на МКС в четвертый раз, Макклейн и Сен-Жак пока не имеют опыта космических полетов. Из дублеров самым опытным является Скворцов, у которого уже два полета. Пармитано был на станции один раз, Морган - пока ни разу.
Перенос из-за аварии
Старт этой экспедиции планировался на конец месяца, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.
Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур, Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе их разделения. У блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.
На борту "Союза МС-10", направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения "Союза". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске отечественного пилотируемого корабля.
По словам главы аварийной комиссии Олега Скоробогатова, после этого специалисты перебрали две ракеты "Союз-ФГ" для исключения проблем с датчиком. Это касалось носителей для грузового корабля "Прогресс МС-10" и пилотируемого "Союза МС-11".
Кононенко, Макклейн и Сен-Жак были дублерами у экипажа, который отправился на МКС в июне и сейчас находится на станции (космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст). Кроме того, Кононенко и Сен-Жак дублировали Овчинина и Хейга при запуске 11 октября.
Сначала "Прогресс"
До этого пилотируемого запуска Роскосмос провел несколько беспилотных стартов ракет "Союз" различной модификации. В частности, 25 октября был проведен пуск "Союза-2.1б" с космодрома Плесецк, в ходе которого на орбиту был выведен аппарат в интересах Минобороны РФ. 3 ноября с Плесецка была запущена ракета "Союз-2.1б" с очередным спутником "Глонасс-М", а 7 ноября с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета "Союз-СТ".
Наконец, 16 ноября состоялся первый после аварии пуск носителя "Союз-ФГ", который успешно вывел на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-10". Старт этого "Прогресса" стал первым с начала 2000-х годов пуском отечественного "грузовика" с помощью ракеты "Союз-ФГ".
"Прогрессы" несколько раз запустили на "Союзах-ФГ" перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее российские грузовые корабли отправлялись к МКС с помощью ракет "Союз-У", а затем - на носителях "Союз-2.1а". Предыдущий корабль - "Прогресс МС-09", который был запущен на ракете "Союз-2.1а" 10 июля текущего года, - впервые долетел до МКС по сверхкороткой схеме, его полет длился менее четырех часов.
Работа новой экспедиции
Индикаторами невесомости для нового экипажа при старте "Союза МС-11" будут служить три плюшевых игрушки, в том числе дракон и эльф.
В период своего пребывания на МКС новый состав выполнит множество работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоят работа с российскими грузовыми кораблями "Прогресс МС", загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57 (Прокопьев, Ауньон, Герст), а также проведение бортовых фото- и видеосъемок полета.
Научные эксперименты, которые будет выполнять новый экипаж, будут посвящены физико-химическим процессам и материалам в условиях космоса, исследованиям Земли из космоса, изучениям человеческого организма в условиях орбитального полета, биологии и биотехнологии.
Кроме того, Кононенко и Прокопьеву в десятых числах декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле "Союз МС-09".
Ранее выход в открытый космос для обследования обшивки "Союза" был запланирован на 15 ноября и его должны были выполнять Прокопьев и Овчинин, однако из-за аварии "Союза- ФГ" Овчинин не прилетел на МКС. Сообщалось, что российские космонавты снимут кусок противометеоритной защиты корабля и обследуют отверстие в обшивке бытового отсека снаружи.