Первый после аварии "Союза-ФГ" старт пилотируемого корабля состоится с Байконура

БАЙКОНУР /Казахстан/, 3 декабря. /ТАСС/. Экипаж новой экспедиции отправится в понедельник на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-11", сообщили ТАСС в Роскосмосе. Это будет первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

"Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 14:31 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 20:36 мск", - сказали в госкорпорации.

На МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Планируемая продолжительность полета составит 194 дня.

За стартом ракеты будут наблюдать глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (в прошлом астронавт Канадского космического агентства).

Основной и дублирующий экипажи новой экспедиции прошли все тренировки и успешно сдали экзамены в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Главная медицинская комиссия признала их годными к полету, окончательно экипажи были утверждены госкомиссией на космодроме Байконур накануне старта. Комиссия по пилотируемым полетам под председательством Рогозина также одобрила проведение пуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с новой экспедицией на МКС 3 декабря.

Самым опытным из основного экипажа является Кононенко, который отправится на МКС в четвертый раз, Макклейн и Сен-Жак пока не имеют опыта космических полетов. Из дублеров самым опытным является Скворцов, у которого уже два полета. Пармитано был на станции один раз, Морган - пока ни разу.

Перенос из-за аварии

Старт этой экспедиции планировался на конец месяца, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.