В РАН рассказали, что большую часть работ на российской лунной базе будут выполнять роботы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роботы будут выполнять большую часть работ на российской базе, которую планируется создать на поверхности Луны, люди будут посещать ее для настройки оборудования. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

Он отметил, что Россия на Луне в рамках обсуждаемой комплексной программы планирует построить две стратегические обсерватории для радиоастрономических исследований, исследования космических лучей и других задач.

"Большая часть операций там будет выполняться роботами. Эти обсерватории должны работать в полуавтоматическом режиме - с редкими вмешательствами человека", - рассказал ученый.

Собеседник агентства пояснил, что постоянное пребывание человека, когда все больше функций на себя берут роботы, просто не нужно, а с другой стороны, человеку опасно долго находится на Луне из-за радиации. "Но для наладки и настройки оборудования присутствие человека вахтовым методом очень полезно", - отметил Зеленый.

Когда могут быть построены лунные обсерватории, он не уточнил.

Лунная программа

28 ноября прошло заседание Совета РАН по космосу с участием главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента РАН Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны. Как сообщил ТАСС в тот же день источник в ракетно-космической отрасли, совет, в частности, поддержал идею развернуть на Луне обитаемую базу и построить там обсерватории.

Программа должна начаться с серии автоматических миссий, первая из которых - "Луна-25" - по плану отправится в полет в 2021 году. После автоматических миссий будет выполнен пилотируемый облет естественного спутника Земли.

Ранее Зеленый отмечал, что российская программа освоения Луны будет окончательно сформирована к весне 2019 года. Сроки этапов программы, а также ее оценочная стоимость пока не озвучивались.