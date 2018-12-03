Директор NASA выразил благодарность главе Роскосмоса в связи с запуском "Союза" к МКС

ТАСС, 3 декабря. Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в связи с пуском пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом Брайденстайн написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Экипаж экспедиции 58 благополучно вышел на орбиту. Я благодарен директору [Роскосмоса] Дмитрию Рогозину и командам NASA и Роскосмоса за их самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным", - написал он.