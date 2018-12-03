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Запуск к МКС экспедиции 58/59

Директор NASA выразил благодарность главе Роскосмоса в связи с запуском "Союза" к МКС

"Союз МС-11" уже вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к станции

ТАСС, 3 декабря. Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в связи с пуском пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом Брайденстайн написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Экипаж экспедиции 58 благополучно вышел на орбиту. Я благодарен директору [Роскосмоса] Дмитрию Рогозину и командам NASA и Роскосмоса за их самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным", - написал он.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в понедельник в 14:31 мск. На борту "Союза МС-11" находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Ранее сообщалось, что "Союз МС-11" вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к станции. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти также в понедельник, в 20:36 мск. Космонавты проведут на орбите 194 дня.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияЗапуск к МКС экспедиции 58/59
Запуск к МКС экспедиции 58/59
Новая экспедиция на МКС. Выход в открытый космос и другие задачи
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