Директор NASA выразил благодарность главе Роскосмоса в связи с запуском "Союза" к МКС

ТАСС, 3 декабря. Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину в связи с пуском пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом Брайденстайн написал в понедельник на своей странице в Twitter.
"Экипаж экспедиции 58 благополучно вышел на орбиту. Я благодарен директору [Роскосмоса] Дмитрию Рогозину и командам NASA и Роскосмоса за их самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным", - написал он.
The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 декабря 2018 г.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт") в понедельник в 14:31 мск. На борту "Союза МС-11" находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.
Ранее сообщалось, что "Союз МС-11" вышел на околоземную орбиту и начал автономный полет к станции. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти также в понедельник, в 20:36 мск. Космонавты проведут на орбите 194 дня.