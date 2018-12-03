НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Межпланетная станция OSIRIS-REx начала сближение с астероидом Бенну. Трансляция маневра, который осуществляют специалисты из центра управления в городе Литтлтон (штат Колорадо), идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Сигнал на включение двигателей станции только что прошел, - сообщила руководитель группы навигационного обеспечения проекта Корли Адамс. - Это первый из серии маневров сближения с астероидом, после которого станция через несколько часов подойдет к нему на расстояние 5 миль (8 км). Станция сначала пройдет над северным полюсом Бенну, затем над экватором и над южным полюсом, что даст нам возможность оценить массу астероида и силу его притяжения".

В сентябре этого года станция приступила к первым исследованиям - изучению пылевых выбросов вокруг Бенну, чтобы рассчитать безопасную траекторию подлета к астероиду. "При сближении с астероидом мы ищем следы обломков, которые могут обращаться вокруг него", - отметил Ричард Уэзерспун, эксперт корпорации Lockheed Martin, построившей автоматическую стацию. После изучения поверхности астероида и составления карты с разрешением в 2 см, эксперты определят по крайней мере две наиболее интересных точки для забора грунта, что планируется осуществить в середине 2020 года без посадки с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. NASA надеется собрать до 2 кг пыли и грунта, которые должна доставить на Землю специальная капсула в сентябре 2023 года.

Астероид Бенну, диаметр которого составляет около 550 м, был обнаружен в сентябре 1999 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000, и некоторые эксперты не исключают, что это может произойти в конце XXII века. Падение астероида такого размера на нашу планету было бы эквивалентно взрыву мощностью 2700 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Как подчеркнул руководитель программы полета Ричард Бернс, "шанс на падение этого астероида на Землю очень мал".

OSIRIS-REx - один из трех аппаратов, созданных NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers. Два других - это станция New Horizons, пролетевшая в 2016 году на близком расстоянии от Плутона, и зонд Juno, при помощи которого ведутся исследования Юпитера.