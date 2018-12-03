{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Авария при запуске "Союза МС-10"
Обновлено 

Экипаж, чей полет сорвался из-за аварии "Союза", отправится на МКС 1 марта

В состав экипажа войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох

БАЙКОНУР /Казахстан/, 3 декабря. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-10" в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, которые не смогли попасть на Международную космическую станцию (МКС) из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября, полетит туда 1 марта 2019 года. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции на космодроме Байконур глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"По согласованию с коллегами из NASA мы приняли решение, что следующий пилотируемый пуск будет 1 марта 2019 года и в состав этого экипажа войдут Алексей Овчинин, Ник Хейг, а также астронавт NASA Кристина Кох", - сказал он.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияАвария при запуске "Союза МС-10"
SpaceX запустила ракету с более чем 60 микроспутниками
Речь идет об аппаратах, запускаемых на низкую солнечно-синхронную орбиту по заказу ряда госструктур и коммерческих предприятий из 17 стран
Читать полностью