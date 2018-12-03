SpaceX запустила ракету с более чем 60 микроспутниками

Запуск Falcon 9 изначально был назначен на 19 ноября, однако переносился несколько раз. Как сообщили в SpaceX, это было связано с необходимостью проведения дополнительных проверок ракеты-носителя.

Один из микроспутников запущен в рамках проекта одной из частных американских школ, который получил грант NASA. Цель эксперимента заключается в проверке степени выживаемости определенных видов бактерий в открытом космосе.

Более 20 выводимых на орбиту аппаратов будут обеспечивать нужды различных высших учебных заведений и исследовательских институтов, включая Университет Северной Каролины в Уилмингтоне, Колорадский университет в Боулдере, Корейский институт передовых технологий. В число компаний, спутники которых запущены с помощью Falcon 9, входят Astrocast, Helios Wire, Honeywell Aerospace, NovaWurks.

Речь идет о 64 микроспутниках, запускаемых на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) по заказу ряда госструктур и коммерческих предприятий из ряда стран, включая США, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Южную Корею. Запуск был произведен при сотрудничестве с частной компанией Spaceflight Industries, базирующейся в Сиэтле (штат Вашингтон).

Запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США (21:34 мск). Трансляция велась на сайте SpaceX.

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся более 60 микроспутников, предназначенных для использования компаниями и правительственными структурами 17 стран.

Позднее стало известно, что SpaceX успешно осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска. Ступень приземлилась на дистанционно управляемой платформе в Тихом океане около побережья Калифорнии. Ранее данный элемент ракеты уже дважды использовался при запусках.