Спутник в честь столетия Финляндии запустили в космос с годовым опозданием

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Спутник Suomi 100 в честь векового юбилея Финляндии был в понедельник запущен в космос с опозданием почти на год. Об этом сообщило информационное агентство STT.

Аппарат отправился на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 из Калифорнии с пускового комплекса базы Ванденберг. Вместе с Suomi 100 она доставит в космическое пространство еще 64 спутника из 17 стран мира. Suomi 100 был создан студентами и молодыми учеными финского Университета Аалто, теперь в космос на Falcon 9 полетел еще один исследовательский спутник от этого же вуза.

Космический аппарат в честь столетия Финляндии должен быть оказаться на орбите примерно на год раньше, однако его запуск неоднократно задерживался по разным причинам. Это были в том числе технические проблемы индийской ракеты PSLV, на которую его планировалось поместить первоначально, но в итоге на борт он не попал. Тогда финны начали проработку других вариантов, и теперь запуск состоялся лишь за несколько дней до 6 декабря - момента, когда Финляндия будет отмечать уже 101 год со дня обретения независимости.

Suomi 100 является частью проекта исследования, цель которого - выяснение местонахождения и поведения электрически заряженных частиц, присутствующих рядом с Землей. Вмонтированный в него специальный приемник радиосигналов будет отслеживать прохождение сигналов через области, содержащие эти частицы. Таким образом можно будет получить среди прочего дополнительные знания о космической погоде и явлениях, влияющих на возникновение северных сияний.

Размер Suomi 100 еще меньше, чем находящегося сейчас в космосе Aalto-1, а также запущенного весной пошлого года Aalto-2, связь с которым позже была потеряна. При этом каждый из двух предыдущих был не больше пакета молока. Ученые уверяют, что, несмотря на скромные габариты, Suomi 100 является полноценным исследовательским аппаратом. Помимо сбора научной информации, новый спутник будет выполнять и другую роль - делать из космоса фотографии Финляндии и всей планеты.

Сейчас в Университете Аалто собирают еще несколько спутников.