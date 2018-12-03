Экипаж "Союза МС-11" перешел на МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11", причаливший в понедельник в 20:33 мск к российскому модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС), после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией в 22:38 мск открыл люки и перешел на ее борт. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

"Люки открыты, экипаж перешел на борт МКС, космонавты чувствуют себя хорошо", - сказали в ЦУП.

"Союз МС-11" пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета. На станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их встретили Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серена Ауньон (NASA) и Александер Герст (Европейское космическое агентство).

Экипаж будет работать на орбите 194 дня. В период своего пребывания на МКС он выполнит множество работ и 48 научных экспериментов. В частности, экипажу предстоит работа с российскими грузовыми кораблями "Прогресс МС", загрузка и расстыковка коммерческого пилотируемого корабля SpaceX DM1 в грузовом варианте, работа с грузовым кораблем Boe-OFT, загрузка и отстыковка российского пилотируемого корабля "Союз МС-09" для возвращения на Землю экипажа МКС-56/57 (Прокопьев, Ауньон, Герст), а также проведение бортовых фото- и видеосъемок полета.

Кроме того, Кононенко и Прокопьеву в десятых числах декабря предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле "Союз МС-09". 30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке космического корабля диаметром 2 мм, которая, по предварительным данным, была сделана посредством сверла. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось.