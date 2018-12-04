Запуск американского корабля с грузом для МКС отложили на сутки

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило почти на сутки запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом NASA сообщило в понедельник в Twitter.
"NASA и SpaceX теперь наметили среду, 5 декабря, для запуска 16-й миссии по обеспечению Международной космической станции. Старт был перенесен на среду после того, как плесень была обнаружена на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами <...> Группы используют дополнительный день, чтобы заменить пищевые батончики", - пояснило космическое ведомство США.
To allow for time to replace parts of an @ISS_Research experiment, the launch of the @SpaceX cargo resupply mission to the International @Space_Station is now targeted for 1:16pm ET on Wed., Dec. 5. Details: https://t.co/EvShjud5ws pic.twitter.com/4Ug8xmfs69— NASA (@NASA) 4 December 2018
Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ранее планировался на вторник, в 13:38 по времени Восточного побережья США (21:38 мск). Теперь пуск перенесен на 5 декабря, в 21:16 мск.
Космический грузовик Dragon выполнит 16-й полет по обслуживанию МКС. На борту корабля находятся, в частности, продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований. Это оборудование предназначено для нескольких десятков научных экспериментов, которые предстоит провести экипажам 57-й и 58-й экспедиций на орбитальном комплексе.