Запуск американского корабля с грузом для МКС отложили на сутки

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило почти на сутки запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом NASA сообщило в понедельник в Twitter.

"NASA и SpaceX теперь наметили среду, 5 декабря, для запуска 16-й миссии по обеспечению Международной космической станции. Старт был перенесен на среду после того, как плесень была обнаружена на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами <...> Группы используют дополнительный день, чтобы заменить пищевые батончики", - пояснило космическое ведомство США.