Роскосмос опубликовал плейлист экипажа "Союза МС-11"

Роскосмос на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал плейлист экипажа "Союза МС-11". Список из 17 композиций составили члены экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.
"Перед стартом в космическом корабле всегда играет музыка, она помогает экипажу сохранить позитивный настрой", - говорится в сообщении.
3 декабря ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета. Экипаж будет работать на орбите 194 дня.