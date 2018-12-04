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Роскосмос опубликовал плейлист экипажа "Союза МС-11"

Список из 17 композиций составили космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак
Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак Валерий Шарифулин/ТАСС
Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Роскосмос на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал плейлист экипажа "Союза МС-11". Список из 17 композиций составили члены экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

"Перед стартом в космическом корабле всегда играет музыка, она помогает экипажу сохранить позитивный настрой", - говорится в сообщении.

3 декабря ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-11" стартовала с первой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме после шестичасового орбитального полета. Экипаж будет работать на орбите 194 дня. 

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