NASA: вылетевший с МКС в космос инструмент не представляет угрозы для станции

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Инструмент, предположительно шестигранный ключ, который вылетел в открытый космос после установки оборудования на Международной космической станции (МКС), не представляет для нее опасности. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель программы NASA, занимающийся вопросами МКС Гэри Джонсон.

"На основании характеристик инструмента и переданных со спутников видеозаписей объект не представляет опасности для космической станции", - отметил он.

По словам Джонсона, судя по видеозаписям, речь идет о шестигранном ключе, "о пропаже которого рассказал экипаж" космической станции. 30 ноября Японское космическое агентство (JAXA) сообщило NASA, что, судя по изученной видеозаписи, инструмент был "ненадежно закреплен" после проведения эксперимента в шлюзовой камере японского модуля Kibo. В этот же день Стратегическое командование Вооруженных сил (ВС) США, которое в частности занимается военно-космическими программами, уведомило NASA, что инструмент попал в открытый космос.

Джонсон отметил, что, "согласно прогнозам, объект пробудет на орбите два года". "Космическая станция снабжена достаточным количеством запасных инструментов для продолжения нормальной работы", - заключил представитель NASA.