Ракету Ariane-5 запустили с космодрома Куру

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала во вторник вечером с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. Она должна вывести на орбиту Земли индийский спутник связи GSAT-11 и южнокорейский метеорологический спутник GEO-KOMPSAT-2A.

Как сообщает компания Arianespace, спутники были успешно выведены на околоземную орбиту. Время полета составило около 33 минут.

GSAT-11 - крупный геостационарный спутник связи массой около 6 т. Он был разработан и произведен Индийской организацией космических исследований (ISRO) на основе платформы I-6K. Как отмечает Arianespace, аппарат позволит "сократить цифровой разрыв на индийском субконтиненте", и будет работать в Ku- и Ka-диапазоне. Срок его службы оценивается более, чем в 15 лет.

GEO-KOMPSAT-2A - продукт космической программы Республики Корея, который станет седьмым по счету для этой страны и вторым для Корейского аэрокосмического института (KARI). Аппарат имеет массу 3,5 т и предназначен для метеорологических наблюдений, а также мониторинга космической погоды. Он также будет работать на геостационарной орбите, срок его службы должен составить более 10 лет.

Как отмечает Arianespace, для нее это уже 10-й запуск в 2018 году, из них шесть были осуществлены при помощи ракеты-носителя Ariane-5. В общей же сложности это 102-я миссия Ariane-5.