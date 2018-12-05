Марсоход Curiosity обнаружил блестящий камень, который может быть метеоритом

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Блестящий камень попал в поле зрения бортовой фотокамеры марсохода Curiosity, исследующего марсианский кратер Гейл. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com , обнаруженный марсоходом камень получил наименование "Малый Колонсей", поскольку своими очертаниями он напоминает носящий такое название остров в архипелаге Внутренние Гебридские острова у побережья Шотландии.

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"Внешний вид может быть обманчивым, и только исследование химического состава позволит установить, является ли [обнаруженный камень] метеоритом", - приводит Space.com мнение одного из экспертов NASA. Решение об изучении находки принято, но пока не ясно, когда именно аппаратура марсохода будет переориентирована на "Малый Колонсей".

Curiosity прибыл на Марс в августе 2012 года для исследования кратера, названного в честь астронома Уолтера Гейла. Диаметр кратера составляет около 154 км.

Марсоход достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Своими размером и весом он существенно превосходит другие аппараты NASA, когда-либо доставлявшиеся на Красную планету.