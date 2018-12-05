Британский эксперимент на МКС оказался под угрозой из-за переноса запуска Falcon 9 в США

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Молекулярный эксперимент британских ученых на Международной космической станции (МКС) с круглыми червями оказался под угрозой срыва из-за задержки на мысе Канаверал в США старта космического корабля-носителя Falcon 9. Об этом сообщила во вторник британская вещательная корпорация Би-би-си .

Старт корабля, разработанного компанией SpaceX, к МКС должен был состояться во вторник, однако был отложен до 18:16 по Гринвичу (15:16 мск) в среду из-за обнаружения заплесневелых продуктов в комплекте исследовательской группы. Задержка на 24 часа с запуском тысяч червей Caenorhabditis elegans означает, по словам ученых, что они будут на сутки старше и "слишком стары" для исследований в рамках "молекулярного мышечного эксперимента", когда будут доставлены на орбиту.

Цель эксперимента - получение дополнительных данных о потере мышечной массы у людей вследствие космических полетов, "понимание причин нейромышечного спада в космосе", пояснила Либби Джексон, физик и инженер из Британского космического агентства. По ее словам, "сроки эксперимента исключительно важны для исследований с нематодами, которые с новым временем старта станут взрослыми". "Это то, что случается с космическими полетами, и необходимо всегда быть готовыми к подобным ситуациям", - добавила она.

Ученые из университетов Эксетера, Ноттингема и Ланкастера надеются, что исследования микроскопических червей длиной около 1 мм могут привести к новым методам лечения мышечной дистрофии. Космический полет, как сказал исследователь Тимоти Эстеридж, представляет собой "ускоренную модель старения человека". Он выразил надежду на то, что "понимание этого на молекулярном уровне и необходимых контрмер даст возможность понять причины процесса старения на Земле".

По мнению экспертов, результаты эксперимента помогут астронавтам лучше приспосабливаться к условиям пребывания в космическом пространстве. За полгода пребывания на орбите потери их мышечной массы могут достигать 40%.