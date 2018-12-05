Международная группа ученых предложила новый метод прогнозирования космической погоды

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) совместно с коллегами из других стран разработали метод анализа возникновения и динамики сильных выбросов энергии на Солнце; эти данные в дальнейшем будут использованы для прогнозирования экстремальных космических погодных явлений. Об этом в среду сообщила пресс-служба Сколтеха.

"Международная группа ученых разработала метод анализа возникновения и динамики сильных выбросов энергии на Солнце. Полученные результаты могут помочь в понимании и прогнозировании экстремальных космических погодных явлений, оказывающих прямое влияние на работу технологических систем в космосе и на Земле", - говорится в сообщении.

Самые энергетически мощные события в Солнечной системе - это солнечные вспышки и корональные выбросы массы Солнца, то есть гигантские облака плазмы, которые выбрасываются в межпланетное пространство со скоростью от 100 до 3500 км/с. Они достигают Земли и вызывают сильные геомагнитные бури, что влияет на работу электроприборов и самочувствие людей. Например, в 1989 году геомагнитная буря привела к отключению электричества в Канаде, а в 2003 году - вызвала сбой в работе радиокоммуникаций, GPS и телевидения по всему миру.

Международная группа исследователей из Сколтеха, Австрии, США, Англии, Германии и Хорватии провели исследование событий на Солнце за 2017 год и предложили новый метод изучения выбросов - метод автоматического детектирования коронального выброса масс и его распространения от Солнца в межпланетное пространство c экстремальной скоростью, достигающей 3500 км/c.

"Мы предполагаем, что возникновение и распространение опасных для техники и человека солнечных высокоэнергетических частиц, заполняющих всю гелиосферу, область пространства вокруг Солнца, заполненную солнечным ветром и солнечными магнитными полями, может быть связано с экстремально быстрым распространением пузыря плазмы в ширину и инициированной им ударной волной" - сказал первый автор исследования, руководитель научной группы по солнечной и гелиосферной физике в Грацском университете профессор Астрид Верониг, слова которого приводятся в сообщении.

В частности, ученые установили, что корональный выброс, произошедший на Солнце 10 сентября 2017 года и ставший сильнейшим за последние 12 лет, экстремально быстро распространился в ширину, а также инициировал мощную ударную волну плазмы, "солнечное цунами", скорость которого составила 1100 км/c. Это событие заставило членов экипажа Международной космической станции переместиться в укрытие, чтобы защититься от радиации.