Роскосмос не ожидает проблем с выполнением гособоронзаказа по итогам 2018 года

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 5 декабря. /ТАСС/. Роскосмос не ожидает проблем с выполнением гособоронзаказа и госконтрактов по итогам 2018 года, сообщил в среду журналистам первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников.

"В этом году мы не ожидаем каких-то сбоев с точки зрения исполнения государственного оборонного заказа, исполнения по действующим контрактам и будем делать все, чтобы все бюджетные ресурсы максимально эффективно использовались и в настоящем, и в будущем", - сказал Овчинников.

По его словам, Роскосмос по каждому существенному направлению деятельности проводит глобальную ревизию. "Это касается и закупочной деятельности, и бюджетного процесса, вопросов ценообразования в отрасли, вопросов мотивации людей, которые работают на предприятиях, непосредственно в госкорпорации, и в целом комплекс мер, которые мы реализуем в настоящее время, должен дать существенный позитивный эффект с точки зрения эффективности работы и самой госкорпорации, и предприятий отрасли", - уточнил первый замглавы госкорпорации.

"В ближайщем будущем мы будем публиковать эти инициативы и показывать, куда мы движемся, зачем мы туда движемся и какие инструменты мы будем применять, чтобы существенно улучшить работу предприятий отрасли", - добавил Овчинников.

Овчинников добавил, что доклады Счетной палаты (СП) за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.

"Если ориентироваться на те недочеты, о которых Счетная палата писала в своих докладах, и эти доклады были и посвящены результатам работы за 2014-2016 годы, там речь идет о финансовой дисциплине, исполнительской дисциплине, своевременной подготовке всех документов в части организации бюджетного процесса, и этой работой мы занимаемся сейчас каждый день", - сказал Овчинников.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По словам руководителя СП, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены. В отчете Счетной палаты сообщалось, что в 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин летом обратился в Счетную палату с просьбой провести внеплановую проверку госкорпорации. Также Рогозин ранее утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.