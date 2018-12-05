Астрономы считают, что возрождение Службы Солнца РФ поможет снизить ущерб от вспышек

"В советские времена была Служба Солнца СССР, в которую входило больше 20 обсерваторий, не только СССР, но за рубежом - в странах социализма. В 1991 году она разрушилась, сейчас настало время, когда эта Служба Солнца опять нужна", - считает Наговицын.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Возрождение существовавшей в Советском Союзе Службы Солнца позволило бы создать систему предупреждения о масштабных вспышках на поверхности звезды. Это создаст возможности для минимизации ущерба от потоков высокоскоростных частиц, которые долетают до Земли, сообщил ТАСС главный научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО РАН) Юрий Наговицын.

По его словам, сотрудники Пулковской обсерватории разработали программу возрождения службы. "Сейчас в разных местах страны работают четыре телескопа нового поколения, которые позволяют быстро диагностировать вспышку, но нужна сеть таких обсерваторий. Более того, воссозданная система в нашей стране может быть дополнена наблюдательными пунктами. В западном полушарии есть Куба, на которой стоит телескоп, построенный Пулковской обсерваторией, есть Боливия, в которой наблюдают по программам Пулковской обсерватории, есть Чили, где стоит наш телескоп, - можно сделать 24-суточный мониторинг", - отметил главный научный сотрудник обсерватории.

Важность наблюдений, по мнению Наговицына, обусловлена тем, что поток высокоскоростных частиц долетает до Земли не сразу. Эффект от сверхмощных вспышек ощущается примерно через сутки, от более слабых - через два-три дня. Таким образом, если вспышку вовремя обнаружить, то у операторов систем навигации, сотрудников электростанций, экстренных служб будет не менее 24 часов на подготовку к последствиям.

По словам Наговицына, затраты на воссоздание Службы Солнца не будут слишком большими, поскольку солнечные телескопы по меркам астрономического оборудования являются недорогими объектами. Он считает, что систему могли бы использовать специалисты из других государств: сейчас западные страны ведут наблюдения за солнечной активностью с помощью спутников и космических аппаратов, но от сильной вспышки оборудование может частично выйти из строя, в таком случае сеть наземных телескопов стала бы резервной службой предупреждения о геомагнитных изменениях.

Новый цикл солнечной активности

Ранее аналитики датской Saxo Bank Group опубликовали традиционный список "шокирующих предсказаний" глобальных событий, которые гипотетически могут произойти в 2019 году и серьезно изменить жизнь на Земле. Среди них - сверхмощная солнечная вспышка, способная вывести из строя большое количество навигационных спутников и причинить ущерб на сумму $2 трлн.

Как отметил Наговицын в беседе с ТАСС, такой сценарий представляется крайне маловероятным, в особенности в 2019 году. Новый цикл солнечной активности в ближайший год-полтора только будет начинаться, пик ожидается лишь к 2022-2023 году. Хотя и тогда, по словам ученого, не следует ждать, что это приведет к уничтожению систем навигации.