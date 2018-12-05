Космонавты МКС выйдут в открытый космос вечером 11 декабря

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос по российской программе полета Международной космической станции (МКС) вечером 11 декабря, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса).

"Программой предусмотрено шестичасовое пребывание космонавтов в открытом космосе для проведения работ на внешней поверхности станции", - уточнили в ЦНИИмаш.

В пресс-службе добавили, что начало выхода запланировано на 19:05 мск 11 декабря, завершение выхода - на 01:15 мск 12 декабря.

Как сообщалось ранее, космонавтам Кононенко и Прокопьеву предстоит выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле "Союз МС-09". 30 августа на МКС было зафиксировано падение давление. Экипаж станции обнаружил дыру в обшивке космического корабля диаметром 2 мм, которая, по предварительным данным, была сделана с помощью сверла. Вечером того же дня она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, и давление на МКС стабилизировалось.