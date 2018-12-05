В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в среду ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Старт носителя состоялся с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 13:16 по местному времени (21:16 мск). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Dragon доставит на орбитальную станцию более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика. Стыковка Dragon с МКС, как ожидается, будет произведена в субботу.

Корабль также доставит на станцию в том числе жидкий метан и модули для совершения операции по дозаправке. С их помощью будет впервые проведен эксперимент по перекачке этого вида топлива в бак модуля на высоте примерно 400 км от Земли. В этом процессе будет задействован сконструированный канадскими специалистами манипулятор Dextre, установленный на внешней поверхности МКС в марте 2008 года.

В число научных приборов, которые везет на МКС Dragon, входят аппараты, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли, а также лазерный дальномер GEDI, созданный для наблюдения за лесным покровом Земли. Последний будет установлен на поверхности МКС, благодаря чему ученые смогут впервые получить высокоточные данные о вертикальной структуре лесов, флоре и фауне, а также более подробно изучить углеродно-азотный цикл на Земле.

В настоящее время на МКС работают космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко, астронавты NASA Серена Ауньон и Энн Макклейн, а также астронавты Александер Герст (Европейское космическое агентство) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).