Космонавты на МКС начали эксперимент по печати живых тканей на 3D-биопринтере

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Кононенко, прибывший на Международную космическую станцию (МКС) 3 декабря, приступил к эксперименту по печати живых тканей на 3D-биопринтере, который был доставлен на МКС новым экипажем. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

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"На данный момент уже получены первые результаты эксперимента - в условиях невесомости создан органный конструкт щитовидной железы мыши", - говорится в сообщении.

Три члена экипажа МКС, Сергей Прокопьев (Роскосмос), Серена Ауньон (NASA) и Александер Герст (Европейское космическое агентство), должны 20 декабря вернуться с МКС на Землю, они возьмут с собой ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента, где материалы исследуют. В начале 2019 года результаты полученных данных будут обнародованы, уточнили в Роскосмосе.

Биопринтер "Орган.Авт", разработанный для проведения первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите, был доставлен на МКС 3 декабря на пилотируемом корабле "Союз МС-11". Аппарат создан для выращивания живых тканей, а впоследствии и органов, но также его можно будет использовать для изучения влияния условий космоса на живые объекты в длительных полетах. Заявитель эксперимента - лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, российский стартап, являющийся "дочкой" компании "Инвитро". Первый образец биопринтера не удалось доставить на МКС из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября.

Проект "Магнитный 3D-биопринтер", в реализации которого участвуют "3D Биопринтинг солюшенс", госкорпорация "Роскосмос" и компания "Инвитро", начал свою работу в 2016 году. В рамках проекта был создан биопринтер для печати живых тканей и органных конструктов в условиях отсутствия гравитации.