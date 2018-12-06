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Путин предложил Евразийскому экономическому союзу создать общую космическую группировку

По мнению президента, входящим в объединение странам можно подумать "и над принятием совместной программы научно-технологического развития"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил создать странам Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ) общую группировку спутников.

"Перспективным представляется сотрудничество государств ЕврАзЭС в сфере предоставления космических услуг, в том числе создание общей группировки орбитальных аппаратов и продвижение геоинформационных сервисов для рынка третьих стран", - сказал глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению Путина, "пятерке" "можно подумать и над принятием совместной программы научно-технологического развития".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияРоссия
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