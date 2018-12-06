Сделанные раньше срока девять спутников "Гонец" не вывели на орбиту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева на два года раньше срока изготовила девять спутников связи "Гонец", но нет носителя, который бы мог доставить их на орбиту. Об этом сообщил заместитель генерального конструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами ИСС Александр Кузовников, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

В ноябре прошлого года гендиректор ИСС Николай Тестоедов сообщал ТАСС, что предприятие изготовит эти спутники до конца 2020 года. Таким образом, ИСС создала эти аппараты раньше планируемого на два года.

"В настоящее время орбитальная группировка в составе 12 аппаратов развернута, доставляет услуги <…> В то же время в рамах поддержания этой сети в настоящее время уже изготовлено и находится на нашем заводе еще девять космических аппаратов для восполнения, наращивания орбитальной группировки", - сказал он.

При этом, по словам Владимира Дубровского - заместителя генерального директора по договорной работе АО "Спутниковая система "Гонец" (оператор отечественных систем связи, созданных по заказу Роскосмоса), эти аппараты готовы к развертыванию, но нет носителя, который бы их доставил на орбиту.

"Это больной вопрос, потому что у Роскосмоса носителей легкого класса не существует <…> Сейчас готовится адаптация [ракеты] Союз-1, с помощью которой будут дальше развертываться системы (орбитальная группировка спутников)", - отметил он.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.