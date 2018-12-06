Проектирование новой системы спутниковой связи "Гонец" начнется в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец", оператор созданных по заказу Роскосмоса систем связи, в 2019 году начнет эскизное проектирование перспективной системы связи нового поколения, сообщил в четверг заместитель генерального директора компании по договорной работе Владимир Дубровский.

"Перспективная система "Гонец" разрабатывается в настоящий момент. Уже примерно нарисован облик, какой она будет. Со следующего года начинается эскизное проектирование, после чего выйдем на создание", - сказал он, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Как уточнил Дубровский в беседе с ТАСС, рабоче-конструкторскую документацию по проекту можно ожидать не ранее 2020 года.

По словам заместителя генерального конструктора компании "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнёва Александра Кузовникова, первый спутник проекта ожидается в 2024-2025 годах. "А развертывание группировки - в 2027-2028 годах", - добавил он ТАСС.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.