Источник: возведение пускового стола для "Ангары" на Восточном начнется в 2019 году

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Возведение пускового стола для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный в Амурской области начнется в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Полномасштабные работы по строительству пускового стала для "Ангары" будут развернуты уже в 2019 году. Сейчас ведутся различные подготовительные работы", - сказал собеседник агентства.

Как отметили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос", строительство старта ведется в рамках заключенного госконтракта с производственно-строительным объединением (ПСО) "Казань" по проектно-сметной документации, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы в мае 2018 года. "Все строительные работы, предусмотренные данным контрактом, выполняются в соответствии с графиком", - добавили в Роскосмосе.

О заключении контракта между Роскосмосом и ПСО "Казань" на строительство второго старта на Восточном стало известно 3 октября. Объем капитальных вложений составит 38,7 млрд рублей. Старт будет рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара" тяжелого и легкого классов. В его состав войдут: пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы заправки, пожаротушения и другое.

Первый стартовый комплекс был возведен на Восточном в 2012-2016 годах под ракеты "Союз", первый запуск с этого комплекса выполнен 28 апреля 2016 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.