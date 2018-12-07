Китай успешно запустил два спутника SaudiSat 5 для Саудовской Аравии

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно одновременно вывел на орбиту два спутника для Саудовской Аравии - SaudiSat-5А и SaudiSat-5В. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети Wechat, запуск был осуществлен в 12:12 по местному времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Вместе с этими космическими аппаратами на орбиту одновременно было отправлено 10 микроспутников - семь из них предназначены для обслуживания технологий интернета вещей, остальные три - для тестирования новых разработок дистанционного управления.

Этот запуск - 293-й для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.