Началась подготовка к запуску ракеты "Союз" на стартовом комплексе космодрома Восточный

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Подготовка к приему и запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", пуск которой намечен на 27 декабря, началась на стартовом комплексе космодрома Восточный в Амурской области, сообщила в пятницу пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"На стартовом комплексе космодрома началась подготовка к приему ракеты космического назначения (РКН). Работы начались с построения совместного расчета по подготовке и пуску РКН. До приема ракеты-носителя, вывоз которой запланирован на 24 декабря, на стартовом комплексе будут идти работы по проверке на функционирование агрегатов и систем технологического оборудования, прием, хранение и подготовка компонентов ракетного топлива, производство и хранение сжатых газов", - говорится в сообщении.

В ЦЭНКИ уточнили, что общая сборка ракеты запланирована на 23 декабря. На космодроме также идет заправка разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами. Специалисты готовят к запуску космические аппараты "Канопус-В" № 5 и № 6.

"В рамках подготовки к пуску на космодроме сформировано нештатное аварийно-спасательное формирование. Готово к применению 12 единиц техники, в том числе легковые и грузовые автомобили, спецтехника, комплекс ликвидации экологических последствий аварийных ситуаций. Проведен смотр расчетов группы повышенной готовности и группы механизации", - добавили в пресс-службе.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и № 6 намечен на 27 декабря. Это будет четвертый пуск ракеты с космодрома в Амурской области.

Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него впервые был произведен успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.