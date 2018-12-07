Гендиректором "Главкосмоса" назначили Дмитрия Лоскутова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральным директором АО "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) назначен Дмитрий Лоскутов.
"В соответствии с решением Совета директоров АО "Главкосмос" 6 декабря 2018 года на должность генерального директора компании избран Лоскутов Дмитрий Владимирович", - говорится в сообщении предприятия.
Прежний глава компании Денис Лысков 14 ноября уволился по собственному желанию, врио генерального директора была назначена Наталья Локтева, которая ранее занимала должность заместителя гендиректора.
Как следует из информации на сайте "Главкосмоса", Лоскутов до 2004 года работал в Минюсте РФ, до 2006 года - в Министерстве иностранных дел. С 2006 года по 2012 год занимал посты третьего, второго секретаря постоянного представительства Российской Федерации при НАТО, руководителя группы оборонного и военно-технического сотрудничества. С 2012 года по 2018 год являлся помощником бывшего зампреда правительства РФ, главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. С 2018 года занимал пост директора департамента международного сотрудничества Роскосмоса.
"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.