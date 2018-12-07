"Роскосмос" намерен установить наземную станцию ГЛОНАСС в Кызылорде в 2019 году

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорации "Роскосмос" планирует установить наземную станцию спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в Кызылорде (Казахстан) в начале 2019 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу представитель госкорпорации "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников.

"Роскосмос планирует установить наземную станцию системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС в Кызылорде в начале 2019 года", - рассказал Красников.

Он отметил, что Роскосмос намерен в итоге получить в Казахстане две действующие станции, одна из них уже работает в Астане, а вторая будет установлена в Кызылорде. Эта работа ведется в рамках российско-казахстанского межправительственного соглашения по использованию системы ГЛОНАСС.

"Эти станции разворачиваются у нас по всему миру. Они предназначены для того, чтобы обеспечивать корректную работу всей системы ГЛОНАСС - спутников, которые находятся на орбите и наземной части для того, чтобы спутники ГЛОНАСС давали правильный навигационный сигнал", - пояснил представитель "Роскосмоса".

По его словам, в итоге Казахстан получит свои выгоды - здесь система ГЛОНАСС будет работать правильно и эффективно, а навигационный сигнал будет именно таким, каким он заявлен. "В Казахстане имеется около 60 своих станций дифференциальной коррекции. Эти станции используют навигационный сигнал ГЛОНАСС, в том числе. Они нужны для того, что в сантиметровой и миллиметровой точности давать навигационный сигнал для тех абонентов, которые в этом заинтересованы - это геодезисты, строители", - уточнил Красников.