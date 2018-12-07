Роскосмос ведет переговоры об установке станций ГЛОНАСС в США

АСТАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Госкорпорации "Роскосмос" ведет переговоры по установке наземных станций системы дифференциальной коррекции и мониторинга спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в США. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель госкорпорации в Казахстане Анатолий Красников.
"Мы ставим эти станции по всему миру, в том числе в Бразилии, в Южной Америке. В России их, естественно, достаточно много. Мы ведем переговоры, в том числе и с американской стороной для того, чтобы на территории США поставить", - рассказал Красников.
По его словам, станции предназначены для того, чтобы обеспечивать корректную работу всей системы ГЛОНАСС - спутников, которые находятся на орбите и наземной части для того, чтобы спутники ГЛОНАСС давали правильный навигационный сигнал.
"Они ведут измерение координат спутников, помогают скорректировать их орбиты для того, чтобы они действовали именно в тех рамках, которые предусмотрены. В этом случае расчетная точность будет достигаться. Без этих станций, конечно, достичь этого было бы гораздо сложнее", - пояснил представитель Роскосмоса.