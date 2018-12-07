Индия и Россия создадут рабочую группу по сотрудничеству в пилотируемой космонавтике

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия создадут совместную рабочую группу по сотрудничеству в области пилотируемой космонавтики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба индийского правительства.

Кабинет министров Индии заслушал информацию о меморандуме, подписанном ранее Индией и Россией, который касается сотрудничества в пилотируемой космонавтике, и одобрил его. Как сообщается, этот документ будет способствовать укреплению отношений между странами и послужит толчком для развития технологий и передовых систем, необходимых для пилотируемого полета, указали в пресс-службе.

В речи по случаю Дня независимости 15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна самостоятельно отправит в космос индийский экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители Индийской организации космических исследований (ИСРО), предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту на высоту 300-400 км, где проработает пять-семь дней. В составе экипажа, вероятно, будет и женщина. Название космического корабля и всей программы - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль".

ИСРО также сообщила, что ей может потребоваться помощь иностранного государства для продвинутой подготовки первого национального экипажа.