Специалисты РКК "Энергия" смоделировали первый пилотируемый полет "Федерации"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" провели эксперимент по моделированию деятельности экипажа перспективного пилотируемого корабля "Федерация" в полете, говорится в пресс-релизе предприятия, распространенном в пятницу.

"В РКК "Энергия" на стенде эргономической отработки проводится комплексный эксперимент по моделированию деятельности экипажа перспективного пилотируемого корабля "Федерация" в процессе пилотируемого полета. Испытателям предстоит впервые отработать целый комплекс полетных операций в ходе одной циклограммы - смоделировать предстартовую подготовку корабля, его выведение на орбиту, сближение и стыковку с Международной космической станцией", - говорится в сообщении.

Сближение с МКС будет проходить по короткой, трехвитковой, схеме, выполнение программы полета займет около пяти часов. Действиями экипажа корабля из трех человек (командир, второй пилот и ученый, который отвечает за выполнение научной программы на борту) руководит условный Центр управления полетами. Группа анализа помогает космонавтам работать с бортовыми системами и выполнять программу полета, уточнили на предприятии.

В составе испытательной бригады - команда специалистов РКК "Энергия": проектанты, конструкторы, космонавты- испытатели летно-космического центра корпорации, а также представители Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН.

"Наша задача состоит в том, чтобы отработать организацию и основные алгоритмы деятельности экипажа. Мы планируем и дальше развивать эту технологию проведения экспериментов целой командой специалистов, здесь все по- настоящему, кроме невесомости. Но ее отсутствие скорее усложняет работу экипажа - необходимо строже подходить к оценке эргономических характеристик командного отсека", - рассказал заместитель руководителя летно-космического центра РКК "Энергия" Марк Серов, которого цитирует пресс- служба предприятия.

Серия экспериментов по моделированию полета "Федерации" продлится до конца этого года. На основе полученных данных будет разработана эксплуатационная документация для проведения летных испытаний нового корабля, сообщили в РКК "Энергия".

О корабле "Федерация"

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

Как ранее сообщили в пресс-службе РКК "Энергия", в настоящее время для проведения автономных и комплексных испытаний выпущен основной объем рабочей конструкторской документации. Развернуто изготовление макетов отсеков корабля, включая конструкцию и бортовые системы. Начало летных испытаний "Федерации" в беспилотном варианте запланировано на 2023 год.