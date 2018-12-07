NASA впервые смогло записать шум ветра на Марсе

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, совершившая ранее посадку на Марсе, впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Марсе. Об этом сообщил в пятницу директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter.

"Люди никогда ранее не слышали шум ветра на Марсе! Послушайте шум ветра на Марсе, который записал Mars InSight" - написал он, разместив в сообщении ссылку на соответствующую запись на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как отметили в ведомстве, 1 декабря датчики станции смогли записать "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", скорость которого составляла от 5 м/с до 7 м/с. Ветер дул с северо-запада на юго-восток. "Одна из задач нашей миссии - измерение параметров движения на Марсе, и, безусловно, к этому относится и движение, вызванное звуковыми волнами", - отметил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.

На прошлой неделе станция Mars InSight, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на поверхность Красной планеты. Уже через семь минут после посадки она передала на Землю первый фотоснимок. Станция начнет проводить сейсмические исследования Марса примерно через два-три месяца, а в целом программа изучения Красной планеты рассчитана на два года. Собранные станцией данные позволят построить трехмерную модель глубинных слоев Марса и расширят представления о формировании и эволюции планет Солнечной системы.

Автоматическая станция Mars InSight, создание которой обошлось в $828 млн, была запущена 5 мая с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.