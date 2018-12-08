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Рогозин: специалисты рассмотрят варианты технического облика сверхтяжелой ракеты

Ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту свыше 70 т груза
Глава Росокосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Глава Росокосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа Роскосмоса представит Совету главных конструкторов и руководителям предприятий космической отрасли варианты технического облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом сообщил глава Росокосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"Рабочая группа представит свои предложения Совету главных конструкторов и руководителей отрасли", - написал Рогозин. По его словам, защита облика ракеты-носителя состоится в субботу в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - головной научной организации Роскосмоса.

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне, Марсу и т. д. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году.

Концепция создания сверхтяжелой ракеты-носителя предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также в ракете будут использованы элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5".

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей. Ранее глава Роскосмоса заявлял, что "при работе над сверхтяжелой ракетой принцип многоразового использования будет поставлен в качестве задачи".

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