Рогозин в начале 2019 года доложит президенту РФ о контракте на запуск спутников OneWeb

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в начале 2019 года доложит президенту России Владимиру Путину реализацию контракта на запуски спутников британской компании OneWeb на российских ракетах-носителях "Союз". Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель госкорпорации.

"Предварительно, Дмитрий Рогозин должен представить все необходимые документы президенту в начале нового года", - сказал представитель Роскосмоса.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. В 2015 году Россия подписала контракт на запуск 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb в период с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов - Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских. Целевая нагрузка - малые космические аппараты весом до 150 кг.

Контракт предусматривает выведение 672 спутников базовой спутниковой группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км. Эти спутники войдут в состав первого поколения аппаратов группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать около 2 тыс. аппаратов. Спутники для демонстрационного запуска будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defence and Space в Тулузе (Франция), а остальные - совместным предприятием OneWeb и Airbus Defence and Space.