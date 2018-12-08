Корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС с первой попытки

ТАСС, 8 декабря. Космический корабль Dragon не смог с первой попытки пристыковаться к Международной космической станции (МКС) в субботу из-за проблем со спутниковой связью. Доставка груза откладывается, сообщается в Twitter NASA.

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"Dragon отступает к точке ожидания в 30 м [от МКС], поскольку диспетчеры миссии работают над решением проблемы со спутниковой связью. Пристыковка корабля отложена", - говорится в сообщении. Как отметили эксперты в ходе трансляции на сайте компании SpaceX, повторная попытка пристыковаться ожидается через несколько минут.

Изначально стыковка корабля со станцией была запланирована на 14:00 мск. Корабль должен доставить на орбитальную станцию более 2,5 т грузов, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов.

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon в среду. Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика.