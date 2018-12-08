Концепцию сверхтяжелой ракеты доложат руководству России в начале 2019 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты доложат руководству РФ окончательные варианты технического облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса и технико- экономическое обоснование проекта в начале следующего года. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Роскосмоса по итогам заседания координационного совета о создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

"В данной стратегически важной работе задействованы практически все инженерные и научные коллективы отрасли. Окончательные варианты технического облика ракеты сверхтяжелого класса и технико-экономическое обоснование проекта будут доложены руководству страны в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году.

Концепция создания "сверхтяжа" предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также в ракете будут использованы элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5". По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.