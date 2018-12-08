Источник: Роскосмос пока не определился с техническим обликом сверхтяжелой ракеты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса и предприятий отрасли, участвующих в создании ракеты сверхтяжелого класса, пока не определились с техническим обликом нового носителя, сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сегодня на заседании координационного совета [по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса] рассматривались несколько вариантов технического облика ракеты. Было заслушано несколько докладов, несколько вариантов, но по результатам заседания никаких решений принято не было. Кроме того, что доложат руководству страны в начале 2019 года про технический облик носителя", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Роскосмосе сообщили по итогам заседания совета, что специалисты представят руководству РФ окончательные варианты технического облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса и технико-экономическое обоснование проекта в начале следующего года.

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Планируется, что строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный начнется в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028 году.

Концепция создания "сверхтяжа" предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также в ракете будут использованы элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса "Союз-5". По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.