Астронавт NASA Хейг считает себя готовым к полету на МКС, но нервничает

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Астронавт NASA Ник Хейг считает себя полностью готовым ко второй попытке совершить полет к Международной космической станции (МКС), хотя немного нервничает. Об этом Хейг заявил в распространенном в субботу интервью американской телекомпании ABC.

"Я могу сказать, что ничего не изменилось в моей уверенности в возможностях "Союза" функционировать эффективно и защищать членов экипажа. Я могу сказать, что готов лететь", - отметил американский астронавт, первая попытка которого полететь в космос 11 октября закончилась неудачей из-за аварии носителя.

Хейг признался, что испытывает естественную нервозность перед полетом. "Если вы не нервничаете, то не являетесь человеком. Мы рискуем и делаем это из-за важности своей миссии освоения [космического пространства] и исследований на космической станции", - пояснил он.

Новый полет запланирован на 1 марта. Хейг отправится на орбиту вместе с россиянином Алексеем Овчининым и своей соотечественницей Кристиной Кох.

Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур. Комиссия пришла к выводу, что инцидент произошел в результате удара одного из боковых блоков первой ступени во вторую ступень носителя на этапе разделения ступеней: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика. Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг не пострадали, поскольку штатно сработала система аварийного спасения корабля "Союз". Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.