NASA назвало 2018 год четвертым самым жарким в истории

В ведомстве также сообщили, что с 1880 года средняя температура на поверхности Земли возросла примерно на один градус по Цельсию

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Минувший год стал одним из самых теплых из когда-либо зарегистрированных за всю 139-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в среду ученые из Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

При этом, по данным NOAA и NASA, 2018 год стал четвертым среди самых теплых лет. Два правительственных учреждения используют разную методику расчета глобальных температур, но оба ведомства сошлись во мнении, что прошлый год продолжил самый жаркий период за всю историю метеонаблюдений, который длится уже пять лет. "2018 год стал очередным чрезвычайно жарким годом, продолжив многолетнюю тенденцию глобального потепления", - отметил руководитель Института космических исследований им. Годдарда при NASA Гэвин Шмидт. "Влияние глобального потепления уже ощущается - наводнения, жара, интенсивные осадки и изменение экосистем", - подчеркнул он. "С 1880 года средняя температура на поверхности Земли возросла примерно на один градус по Цельсию, что вызвано активностью человека", - говорится в пресс-релизе.

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