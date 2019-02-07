SpaceX удалось вывести на проектную мощность двигатель для космического корабля Starship

"Raptor достиг мощности, требуемой для космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy", - написал руководитель SpaceX, отметив, что на испытаниях была достигнута тяга двигателя в 172 т (172 тыс. кгс), а по техническому заданию этот показатель должен составлять 170 т.

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Двигатель Raptor для космического корабля Starship, который разрабатывает компания SpaceX, вышел во время испытаний на проектную мощность. Об этом в четверг сообщил в Twitter глава компании Илон Маск.

Очередной цикл испытаний кардинально переработанного Raptor для космической системы, состоящей из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship, начался на прошлой неделе на исследовательской базе SpaceX в Техасе. В воскресенье Маск разместил у себя в Twitter фотографии и видеоролик с первого огневого теста двигателя.

Новый корабль

В январе Маск сообщил, что компания завершила установку корабля Starship на строящемся космодроме Бока-Чика на юге Техаса. Тогда он отметил, что данная модель предназначена для суборбитальных полетов. Версия корабля для полетов в космос будет длиннее, получит более прочную внешнюю оболочку и другой носовой обтекатель.

Проект под условным названием BFR (Big Falcon Rocket) был представлен в 2017 году на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия). Осенью прошлого года Маск сообщил, что впредь BFR будет называться Starship. С помощью этой системы можно будет выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки, в корабле смогут разместиться до 100 человек. Предполагается, что все основные компоненты Starship будут использоваться многократно.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. В прошлом году компания успешно осуществила 21 ракетный пуск, в том числе 20 Falcon-9 и один - Falcon Heavy. В 2017 году ее носители использовались 18 раз. Кроме того, в числе наиболее интересных разработок SpaceX - различные модификации корабля Dragon и технология возвращения отработавшей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 для повторного использования.