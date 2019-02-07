Источник: отремонтированный разгонный блок "Фрегат" заправят топливом 8 февраля

ТАСС, 8 февраля. Отремонтированный на космодроме Куру (Французская Гвиана) разгонный блок "Фрегат", который в составе ракеты "Союз-СТ" 22 февраля должен вывести на орбиту спутники компании OneWeb, в пятницу заправят компонентами топлива. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, французская компания Arianespace "приняла со своей стороны решение продолжать подготовку к запуску с Куру ракеты-носителя "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат", ремонт которого был проведен на космодроме специалистами НПО им. Лавочкина (изготовитель блока - прим. ТАСС)". "В пятницу разгонный блок заправят компонентами топлива", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "этот разгонный блок был изготовлен в НПО в июне 2016 года". Собеседник отметил, что у российских специалистов пока нет определенной версии причин появления микроотверстия в одном из трубопроводов блока. Ранее другой источник в отрасли сообщал ТАСС, что дефект мог появиться в результате длительной транспортировки "разгонника" из России на космодром в Южной Америке.

О появлении повреждения в одном из трубопроводов блока "Фрегат" стало известно 30 января. Для ремонтных работ с блоком во Французскую Гвиану позже вылетели специалисты НПО им. Лавочкина. Первоначально запуск спутников OneWeb планировался на 19 февраля, в связи с ситуацией с блоком старт был перенесен на 22 февраля.