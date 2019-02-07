Источник: последний сигнал от "Спектра-Р" был получен 5 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Последний сигнал с космического радиотелескопа "Спектр-Р" был получен станцией "Грин Бэнк" (США, штат Западная Виргиния) 5 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Поступал сигнал от научного радиокомплекса - системы, которая должна передавать на Землю научные данные. Последний раз он был зафиксирован станцией в Грин Бэнк 5 февраля", - отметил собеседник агентства.

По его словам, попытки связаться с радиотелескопом до момента проведения заседания госкомиссии продолжатся.

Ранее руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук, руководитель проекта "Радиоастрон" (частью которого является "Спектр-Р") Николай Кардашев сообщил ТАСС, что комиссия по аппаратам научного и социального значения состоится 15 февраля, на ней будет обсуждаться ситуация со "Спектром-Р". Он подчеркнул, что иностранные партнеры очень заинтересованы в продолжении работы радиотелескопа.

Ситуация со "Спектром-Р"

Космическая обсерватория "Спектр-Р" была запущена в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако было принято решение продлить его работу до конца 2019 года. 11 января "Газета.ру" сообщила, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли.

Позже удалось выяснить, что бортовые системы российского радиотелескопа "Спектр-Р" работают штатно. Этот вывод был сделан после того, как станция приема научных данных "Грин Бэнк" зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса, предназначенного для передачи на Землю научных данных. Позднее сигнал был зарегистрирован и на российских станциях.